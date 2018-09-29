التعليم تكشف عن موعد بداية عمل حراس الأمن بالمدارس

عادل الحربي(صدى):

أكد المشرف العام على الأمن والسلامة بوزارة التعليم الدكتور ماجد الحربي أن شركة تطوير للمباني أصدرت خطابات الترسية لعدد من الشركات الأمنية لتوفير أكثر من خمسة آلاف وظيفة حارس لمدارس التعليم.

وأوضح ” الحربي ” عبر صفحته على ” تويتر ” : ” نتمنى أن يكون الأسبوع القادم بداية لعملها وأن يسهم الزملاء الحراس الجدد مع الزملاء السابقين في ضبط الأمن المدرسي بشكل مميز ” .

وأضاف: ” سترتب الشركات الأمنية مع إدارات التعليم من خلال إدارات الأمن والسلامة بتوفير الكوادر البشرية المناسبة للالتحاق بهذه الشركات من القوائم المتوفرة لديهم حراس الأجر اليومي أو المتقدمين على وظائف للحراس ” .

وكان الدكتور ماجد الحربي قد أكد في قد سابق أن مبادرة الحراسة في المدارس مطبقة في 100 مدرسة في الرياض والقصيم، على أن يتم تطبيقها في 1000 مدرسة العام 1440هـ، قبل أن يصل العدد الإجمالي إلى 9000 مدرسة في 2020، مبيناً أن المؤشرات الأولية لهذه المبادرة تشير إلى اكتساب المزيد من الخبرات في معالجة المشكلات.