بالفيديو.. تيفو جماهير الأهلي قبل لقاء الباطن ” كلنا تركي “

ماجد محمد(صدى):

أطلقت جماهير النادي الأهلي، تيفو يحمل شعار ” كلنا تركي ” في إشارة إلى المستشار تركي آل الشيخ، وذلك قبل لقاء الأهلي أمام الباطن.

ويلتقي الأهلي أمام الباطن، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يشار إلى أن الأهلي يحتل المركز الخامس برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الباطن المركز الـ15 بنقطة واحدة فقط.