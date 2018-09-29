بالصور.. مداهمة مسلخ عشوائي تديره عمالة وافدة بالدمام

عادل الحربي(صدى):

تمكنت فرق رقابية من أمانة المنطقة الشرقية وفرع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبمساندة الضبط الإداري بشرطة الدمام، من ضبط مسلخاً عشوائيًا داخل بيت شعبي بحي السوق بالدمام تديره عمالة وافدة.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الأمانة محمد الصفيان أن فرق الإدارة العامة للأسواق المشاركة في حملة ” وطن بلا مخالف ” ، تلقت معلومات باستخدام الموقع للذبح العشوائي، واتضح أنه تابع لمطعم “مندي” قريب منه، فتم إغلاقه فورًا، بعد رصد عدد من الملاحظات.

وأضاف ” الصفيان ” أنه تم استدعاء مالك المطعم لمراجعة الأمانة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.