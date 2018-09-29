بندر باصريح: شرفت بكوني المدرب الوطني الوحيد في بطولة كأس زايد

نواف السالم(صدى):

قال ” بندر باصريح ” المدرب الوطني لنادي الاتحاد، اليوم السبت، إنه يتشرف لكونه المدرب الوطني الوحيد في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وأضاف ” باصريح ” ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم المصاحب لمواجهة الاتحاد والوصل الإماراتي، استعدينا بصورة ممتازة للقاء، وجاهزين للظهور بالصورة المطلوبة، لافتًا إلي أنه ” درسنا فريق الوصل من جميع النواحي وسنقاتل لخطف بطاقة تأهل ” .

وأكمل ” باصريح ” ، طموحنا في الفريق على جميع البطولات، ونبحث عن الفوز الأول الذي سيمنحنا الثقة والاستمرارية في التصاعد والتحسين.