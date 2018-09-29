عودة ” تم ” على القناة السعودية

علي القحطاني(صدى):

يبدأ برنامج ” تم ” الذي يعرض على القناة السعودية، في البث مرة أخرى غدًا الأحد، بحلة جديدة وهوية متجددة.

وقال الإعلامي خالد العقيلي مقدم البرنامج ورئيس تحريره، إن البرنامج يهدف ليكون المنصة الرئيسية للمواطنين في قناة الوطن، من خلال الاقتراب من المواطن بشكل أكبر ورفع سقف الطرح.

وأضاف أنه سيناقش القضايا الاجتماعية ومواطن القصور في الجهات التي تخدم المواطنين ونقل صوتهم إلى المسؤول وتفاعله معهم، وسقفنا التحريري سيضعه المشاهدون.

يشار إلى أن أن الموسم الجديد سيقدّم استضافات لبعض المسؤولين في لقاءات خاصة بموعد دوري، وسيركز على تقديم حلقات ذات طابع إبجابي.