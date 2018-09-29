بالفيديو.. لحظات مروعة لـ امرأة سقطت سيارتها من علو شاهق

بيروت(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اصطدام سيارة تقودها امرأة عمرها 43 بحاجز معدني للكورنيش المطل على صخرة الروشة في بيروت، ثم انحرفت نحو حافة الكورنيش واستقرت على الشاطئ المقابل للصخرة الشهيرة، وفارقت الحياة.

وقالت قناة العربية إن المعلومات المتوافرة عن القتيلة حتى الآن، هي أنها عزباء ومن سكان منطقة ” عين المريسة ” الواقعة خلف مقر الجامعة الأميركية لجهة البحر، ولديها 3 أشقاء.

وتوقع بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن ” السرعة الزائدة للسيارة ” ربما كانت سببا في اصطدامها بالحاجز وانحرافها فيما بعد نحو الحافة المطلة على الصخرة مباشرة، وعبورها إلى الأسفل سقوطا.