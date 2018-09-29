سعيد العجل(صدى):

أكد الرئيس التنفيذي لـ #مؤتمرفيرتشوبورت ( #VirtuPort ) السادس لأمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2018 المهندس #سامرعمر، على مشاركة 100 طالب وطالبة في مسابقة ” هاكاثون ” اختراق المدن الذكية، يمثلون 20 جامعة سعودية حكومية وخاصة.

وتعتبر شركة الإتصالات السعودية (أعمال) الراعي الحصري لمسابقة ” الهاكاثون ” Cyber Saber والتي تقام للعام الثاني على التوالي في المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض، كما أن هناك خطط لإقامتها في مدن أخرى بمنطقة الشرق الأوسط العام المقبل 2019.

— التهيئة المستقبلية

ومن المقرر أن يقوم طلاب وطالبات الجامعات السعودية الذين سيشكلون مجموعتين، المجموعة الأولى المخُترقة (الهجوم)، فيما المجموعة الثانية تمثل فريق الدفاع عن المدينة الذكية لحمايتها من الاختراقات المجهولة.

وقال المهندس سامر : ” إن الطلاب والطالبات المشاركين يمثلون مختلف أقسام وكليات علوم الحاسوب والبرمجة ” ، ومن المزمع أن تقاك المسابقة على هامش مؤتمر فيرتشوبورت (VirtuPort) السادس لأمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2018 الذي سيعقد في الفترة من 6 إلى 7 من نوفمبر المقبل بمدينة الرياض في فندق ومركز مؤتمرات كراون بلازا الرياض.

وأهم ما يميز مسابقة الهاكاثون التطبيق العملي لإختراق إحدى المدن الذكية و التي تحاكي الواقع الحقيقي في مجال الأمن السيبراني، كإختراق القطاعات المالية، والمطارات الجوية، وقال : ” إن ذلك سيهيأ المشاركين بتحمل مسؤولياتهم في حماية الشركات والقطاعات الأخرى من الهجمات الإلكترونية المرتقبة ” .

كما أكد المهندس سامر عمر الذي يتمتع بخبرة تصل لعقدين في الأمن المعلوماتي، بأن أهم مخرجات مسابقة الهاكاثون، يتمثل في تعريف الطلبة المشاركين من الجنسين على تفاصيل الأمن السيبراني، بالإضافة إلى المساهمة في خلق جيل من الشباب السعودي المؤهل لحماية البنية التحتية المعلوماتية للمملكة العربية السعودية، وذلك بامتلاكهم مجموعة الأدوات التنظيمية والتقنية والإجرائية الهادفة إلى حماية الحواسيب والشبكات من الاختراقات أو التلف أو التغيير أو تعطل الوصول إلى المعلومات أو الخدمات.

وحث الرئيس التنفيذي لمؤتمر فيرتشوبورت (VirtuPort) السادس لأمن المعلومات الجامعات السعودية الأخرى بسرعة التسجيل في المسابقة قبل إغلاق باب المشاركة نهائياً، والتي تعد من أهم المسابقات التي تقام في المنطقة والسعودية على وجه الخصوص، كونها تدعم وصول المواهب الطلابية الجامعية إلى مراحل متقدمة في مجال الأمن السيبراني، من خلال التجارب التطبيقية التي تقوم على تنفيذ كافة الهجمات السيبرانية وجاهزية الاستجابة الأمنية لها.

مسابقة ” الهاكثون ” Cyber Saber مرخصة من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني،

وتعد هي المؤسسة الوطنية تحت مظلة اللجنة الأولمبية السعودية. التي تسعى لبناء قدرات محلية واحترافية في مجال الأمن السيبراني وتطوير البرمجيات بناءً على أفضل الممارسات والمعايير العالمية، للوصول بالمملكة العربية السعودية إلى مصاف الدول المتقدمة في صناعة المعرفة التقنية الحديثة.

كما أوضح المهندس سامر عمر، بأنه سيتم بنهاية شهر سبتمبر الجاري تحديد جلسة تدريبية للطلاب والطالبات المشاركين، وذكر بأن نسخ المؤتمر السابقة نجحت في استقطاب أكثر من 400 مشارك من مختلف جميع القطاعات والشركات المتخصصة والرعاة المحليين والعالميين في مجال الأمن الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما ساهم في خلق نظام بيئي مثالي للطلاب الذين يمثلون المستقبل.