زوج يطلق على زوجته السابقة الرصاص لهذا السبب المثير

القاهرة(صدى):

أقدم زوج مصري على إطلاق الرصاص على زوجته السابقة بسبب رفضها العودة إليه مرة أخرى والزواج من جديد.

تفصيلا؛ أصيبت سيدة في العقد الثاني من العمر بطلق ناري أطلقه زوجها السابق بسبب رفضها العودة إليه مرة أخرى والزواج من جديد، ونقلت المصابة إلى المستشفى وأجريت لها عملية جراحية من أجل استخراج الرصاصة من جسدها التي أصيبت بها .

وأكد شهود عيان أن الزوج أطلق الرصاص على طليقته بمنزل المصابة بمحافظة السويس المصرية بعد وقوع خلافات بينهما بسبب عدم رغبتها في العودة له من جديد.

ويكثف ضباط المباحث الجنائية المصرية جهودهم من أجل ضبط المتهم، حيث أكدت التحريات أنه مسجل خطر.