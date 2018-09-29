عهد التميمي في ضيافية ” ريال مدريد “

نواف السالم(صدى):

أعلن فريق ” ريال مدريد ” الإسباني، اليوم السبت، استقبال المناضلة الفلسطينية ” عهد التميمي ” ، الأسيرة السابقة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وإلتقى ” إيميليو بوتراغينيو ” مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد عهد التميمي، وأهداها قميصًا لريال مدريد يحمل اسمها والرقم ” 9 ” .

وشهدت محاكمة ” عهد التميمي ” البالغة 17 سنة، تضامنًا عالميًا واسعًا، وشكلت لجان عالمية تطالب بإطلاق سراحها، حيث قضت في سجون الاحتلال الإسرائيلي 8 أشهر.

وسبق للفريق ” الإسباني ” ، استقباله الطفل الفلسطيني ” أحمد الدوابشة ” ، الذي نجا من حرق مستوطنين لمنزل عائلته في الضفة الغربية.