نجم أمريكي شهير متهم بالتحرش من قبل مدلك

أماني الغامدي(صدى):

اتهم شخص يعمل ” مدلكًا ” في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، النجم الأمريكي كيفن سبيسي بالتحرش به خلال جلسة للتدليك “ماساج ” .

تعود أحداث الواقعة عندما اتصل أحد المقربين من الممثل بالمدلك قبل سنتين، للحضور إلى منزل سبيسي من أجل جلسة تدليك، فحضر وبعد بدء الجلسة بفترة قصيرة صدرت من الممثل حركات ذات إيحاءات جنسية.

وعلى الفور غادر المنزل مرتبكًا، حاملًا طاولة المساج، لكنه نسي أغطية وبعض الزيوت التي يستخدمها في عمله.

يذكر أن عدد الشكاوى التي يواجهها بطل مسلسل ” هاوس اوف كارد ” بلغت 15 شكوى، بالإضافة إلى الشكوى التي تم التحفظ عليها بسبب التقادم، لأن وقائعها تعود للعام 1992.