بالصور.. كيم كاردشيان تظهر بفستان مصنوع من الدولارات بالكامل

واشنطن(صدى):

علّقت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية، كيم كاردشيان، على ارتدائها فستان مصنوع كله من الدولارات خلال حفل ميلاد إحدى صديقاتها.

وقالت ” كاردشيان ” : ” ماذا بإمكانك أن ترتدي في حفل لصديقتك، التي باعت حصتها في الشركة بمبلغ 2 بليون دولار؟ ” .

وكانت كيم قد ظهرت في حفل ميلاد إحدى صديقاتها، مرتدية معطفًا مغطًى بالكامل بالدولارات، و” بوت ” طويل، بكلفة إجمالية تصل حوالي ألفي دولار، قالت إنها موضة ليست جديدة، فهي تصميم قديم لجيرمي سكوت يعود إلى عام 2001.

يذكر أن ثروة كارداشيان لا تزيد على 350 مليون دولار، حسب تقديرات مجلة ” كوزموبوليتان ” .