ملكة الجمال ” تارة فارس ” تنبأت بمقتلها قبل اغتيالها بأيام

بغداد(صدى):

تنبأت ملكة الجمال “ تارة فارس ” بمقتلها قبل اغتيالها بأيام، حيث ظهرت فارس في آخر صورة نشرتها في 13 سبتمبر على إنستجرام قبل وفاتها بأيام وهي تحمل على كتفيها جناحي ملاك وعلى رأسها تاجا ضوئيا وكأن روحها تصعد إلى السماء.

ونشرت صورة في 16 أغسطس لخبيرة التجميل رفيف الياسري التي توفت في ظروف غامضة، وكتبت فارس تعليقا ذكرت فيه إلى رحمة الله هم السابقون ونحن اللاحقون.

وتوفت وصيفة ملكة جمال العراق السابقة مصرعها، وإحدى مشاهير موقع إنستجرام الموديل تارة فارس، مساء الخميس الماضي، إثرهجوم مسلح في العاصمة العراقية بغداد.