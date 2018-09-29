” وفاء عامر ” تنشر صورتها بـ ” تاتو ” آية قرآنية
نشرت الفنانة المصرية وفاء عامر، صورة لها تظهر آية قرآنية مكتوبة على ذراعها الأيمن، على هيئة ” تاتو “.
وانتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة المصرية بعد نشرها الصورة عبر حسابها الشخصي على ” إنستجرام ، حيث قامت عقب الهجوم عليها، بحذف صورتها؛ تجنبًا لمزيد من الانتقادات.
ويذكر أن وفاء عامر تستعد لبدء تصوير دورها في مسلسل “حبيبة” من إخراج منال الصيفي،سيتم عرضه الشتاء القادم.
عبدالرحمن الشهراني[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 12 دقيقة
اذا كانت مسلمة كيف تدخل لدورة المياه اعزكم الله
وهي واشمة آية قرآنية على كتفها ؟!!!
لاحول ولا قوة الا بالله ….اللهم اهدنا جميعا….