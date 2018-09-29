” وفاء عامر ” تنشر صورتها بـ ” تاتو ” آية قرآنية

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة المصرية وفاء عامر، صورة لها تظهر آية قرآنية مكتوبة على ذراعها الأيمن، على هيئة ” تاتو “.

وانتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة المصرية بعد نشرها الصورة عبر حسابها الشخصي على ” إنستجرام ، حيث قامت عقب الهجوم عليها، بحذف صورتها؛ تجنبًا لمزيد من الانتقادات.

ويذكر أن وفاء عامر تستعد لبدء تصوير دورها في مسلسل “حبيبة” من إخراج منال الصيفي،سيتم عرضه الشتاء القادم.