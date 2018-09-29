رئيس فيفا يصل إلى شرم الشيخ.. و ” الطبل والمزمار ” في استقباله

نواف السالم(صدى):

وصل السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، اليوم السبت، إلى محافظة شرم الشيخ المصرية، حيث كان في استقبال ” الطبلة والمزمار البلدي ” .

وحرصت الشركة الراعية للكرة المصرية، على تنظيم استقبال حافل يتميز بالطابع المصري له، حيث شاركت فرقة فنون شعبية في استقبال المسئول الأول عن كرة القدم بالعالم.

وكانت إحدى فرق الفنون الشعبية في استقبال رئيس فيفا، لدى وصوله إلى شرم الشيخ ، في إطار الفنون الشعبية المصرية في استقبال الضيف الكبير.

وحضر إنفانتينو، إلى شرم الشيخ من أجل المشاركة باجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، والتي تقام هناك، بدعوة من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد.