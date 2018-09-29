فلسطين تُقاضي أمريكا بعد نقل سفارتها للقدس

وكالات(صدى):

تقدمت السلطة الفلسطينية بشكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة؛ بسبب انتهاكها القانون الدولي ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن في بيان: الدبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها إلى عضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961، وقبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية.

وأضاف: الدعوى تلتمس من محكمة العدل الدولية الإعلان أن نقل السفارة إلى مدينة القدس المحتلة يشكل انتهاكًا لاتفاقية فيينا، وأن تأمر الولايات المتحدة بسحب بعثتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة والامتثال لالتزاماتها الدولية وفقًا لاتفاقية فيينا.

وتابع: الخطوة الفلسطينية تهدف إلى الحفاظ على طابع مدينة القدس بأبعادها الروحية والدينية والثقافية الفريدة.