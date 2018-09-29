استمرار مشاكل متضررات بند 105 رغم التعيين.. والمتحدثة: لم نبلغ بخطاب وزاري

علي القحطاني(صدى):

بالرغم من تعيين متضررات بند 105 من المعلمات على نظام العقود وتثبيتهن في وظائفهن وفق سلم الوظائف التعليمية، إلا أنهن لا يزلن يعانين من مشكلات و لهن 3 مطالب رئيسية.

وأوضحت فاطمة العويقيل المتحدثة باسم متضررات بند 105 من المعلمات، أنه وبعد التعيين والتثبيت لم تحسب لهن سنوات الخدمة والفروقات والدرجات المستحقة، ما جعلهن متساويات مع دفعات عُينت بعدهن.

وأشارت العويقيل، إلى أنه بشأن توجيه خطاب لإدارات التعليم تطلب فيه الوزارة إرسال الحصر النهائي لمتضرري بند 105 وعدد السنوات التي تثبتوا فيها على المستوى غير المستحق ” الثاني ” ، حتى تمت معالجة وضعهم بنقلهم لمستواهم المستحق، سواء الثالث أو الرابع أو الخامس، وإرسال ذلك عاجلاً للوزارة في موعد أقصاه 1440/1/22هـ، فإنه لا يعلمن عن هذا الخبر شيئًا سوى أنه متداول عبر المواقع الإخبارية.

وكشفت أن المتضررات اللائي يصل عددهن إلى 100 ألف معلمة، لهن 3 مطالب فقط تتمثل في احتساب سنوات الخدمة التي قضينها على البند 105، مع منح درجة وعلاوة لكل سنة على هذا البند، وفروقات مالية تعادل سنوات الضرر، وبيَّن عددٌ من المتضررات أن تعيينهن خالف المادة الأولى من نظام الوظائف المؤقتة التي تنص على ألا تتجاوز مدة التعاقد سنة واحدة فقط.