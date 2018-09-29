 فتاة معاقة دماغيًا تواصل مارثون التعليم وتحصل على الماجستير

القاهرة(صدى):

” ريم يحيي ” فتاة مصرية، لم تمنعها إصابتها بشلل دماغي، نتيجة الخطأ الطبي من استمرارها في التعلم إلى أن حصلت علي درجة الماجستير بتقدير امتياز فى موضوع “صورة الصحفى فى الدراما التليفزيونية ” .

ويرجع الفضل بعد الله لوالدتها التي كانت حرصت على تلقينها المواد الدراسية بالمنزل، من المرحلة الإبتدائية حتى الثانوية العامة.

و‎حصدت ” ريم ” المركز الرابع على مستوى المدرسة في الشهادة الثانوية، بالرغم من أنها لم تستطع الإمساك بالقلم والكتابة، وكانت تمتحن فى لجان خاصة، وينوب عنها أحد بكتابة أجوبتها، ولكن ظلت تحمد ربنا على إمتلاكها ” حاسب آلي ” لأنه وسيلتها الوحيدة للكتابة.

‎والتحقت ” ريم ” بكلية البنات جامعة عين شمس، وتخصصت فى الإعلام وسط ذهول الجميع لاختيارها هذا القسم، وتخرجت الثانية علي دفعتها، وعملت في جمعية ” كيان ” لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقات بقسم التسويق والعلاقات العامة، وتتدرب على التصميم ببرنامجي ” الفوتوشوب والفيديو ميكر “.

وأوضح حساب ” وومن أوف إيجيبت ” بموقع التواصل الاجتماعي ، أن ” ريم ” تهوى كتابة السيناريوهات، وأذيعت إحدى قصصها على شكل مسلسل إذاعي في رمضان 2010 باسم ” حكاوي بهيج وبهيجة ” ، وتعمل حاليًا ضمن فريق موقع ” شغلني ” .

ومن جانبها تأمل ” ريم ” الحصول على الدكتوراه، والعمل فى مهنة تليق بما حققته من نجاح علمي وفي نفس تخصصها ” الإعلام ” ، وتقديم برنامج تليفزيونى يمنح الناس طاقة إيجابية وأملًا في الحياة، وتتمنى عمل فيلم عن حياتها لأن الدراما حسب قولها لها سحر خاص على عقل المشاهد والتأثير في نظرته لهذا القطاع الكبير من المجتمع.