الكاف يعاقب مرتضى منصور.. والأخير يتوعد قياداته

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ” الكاف ” ، اليوم السبت، عن قراره بإيقاف رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، لمدة عام وغرامة 40 ألف دولار.

وأوضح ” الكاف ” ، أنه تقرر كذلك منع حضور رئيس الزمالك أي مناسبات رياضية، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن ” الكاف ” يدرس تغليظ العقوبات على مرتضى منصور في حال لم يلتزم بها.

وأشار إلى أن العقوبات تأتي على خلفية اتهامات مرتضى منصور لرئيس الكاف وبعض المسؤولين به بالانحياز للنادي الأهلي المنافس التقليدي للزمالك.

من جهته، أعرب مرتضى منصور عن رفضه لعقوبات الكاف، مؤكدًا أنها غير قانونية، لأنه ليس ضمن المنظومة الرياضية الخاضعة للكاف.

كما توعد رئيس الزمالك قيادات الكاف، مؤكدًا أنه سيحصل على حقه وحق ناديه بكافة الطرق القانونية ولن يسمح بأي تجاوز ضد الزمالك، خاصة بعد حرمان ناديه من لقب القرن الذي حصل عليه منافسه الأهلي.

وأشار إلى أنه سيطالب بمنع دخول قيادات الكاف إلى مصر، وكذللك بتأجير مقر الاتحاد في القاهرة وتحويله لأي أنشطة أخرى تدر دخلاً للدولة.

يذكر أن الكاف كان قد أصدر الكاف عقوبات ضد النادي الأهلي المصري بسبب إساءات جماهيره في المباراة الأخيرة أمام فريق حوريا الغيني في بطولة إفريقيا للأندية الأبطال، وذلك بغرامة 20 ألف دولار على النادي، وحرمان جماهيره من حضور مباراتين قادمتين مع إيقاف التنفيذ.