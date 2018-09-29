الحكومة اليمينة: إيقاف خطة الاستجابة الإنسانية للعام المقبل 2019

فهمي محمد(صدى):

أوقفت الحكومة اليمنية الشرعية، مؤخرًا، خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام المقبل 2019، والتي تولت الأمم المتحدة مسؤولية إعدادها.

وتأتي ذلك بعد قيام مكتب الأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية باعتماد مسوحات ومؤشرات مغلوطة لوزارات تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية، وتقديمها كاحتياجات مطلوبة لمكتب الأمم المتحدة، ضمن خطة الاستجابة الإنسانية الأممية للعام المقبل؛ باعتبارها سلطة الأمر الواقع.

ووجهت وزارة التخطيط والتعاون الدولي التابعة للشرعية اليمنية خطاباً للأمم المتحدة تضمن إيقاف خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019، وإيقاف تعاملاتها مع الانقلابين الحوثيين.

وأكدت الوزارة على ضرورة أن تتعامل الأمم المتحدة مباشرة مع الوزارات المعنية في الحكومة الشرعية المتواجدة في العاصمة المؤقتة عدن.