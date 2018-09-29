شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف هندسية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة التصنيع الوطنية، وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل،مبينة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى مهندس أجهزة: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الأجهزة، أو ما يعادلها، مهندس مدني: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، أو ما يعادلها.

وأكدت الشركة، بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 سبتمبر 2018م، مشيرة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي

https://career5.successfactors.eu