” السعودية للكهرباء ” و ” التعليم ” تختتمان دورة ” السلامة في المدارس ” بحضور 200 من المختصين

سعيد العجل(صدى):

اختتمت الشركة السعودية للكهرباء بالتعاون مع وزارة التعليم، الخميس الماضي، دورة تدريبية بعنوان ” السلامة في المدارس ” ، وذلك بحضور أكثر من 200 مشرف ومشرفة بمجال السلامة المدرسية ومنسقي ومنسقات المدارس بتعليم الرياض وجدة، حيث أقام خبراء ” السعودية للكهرباء ” دورات تدريبية لمنسوبي وزارة التعليم، ونفذوا ورش عمل وفعاليات مختلفة لدعم قدراتهم في مجال السلامة والصحة المهنية.

وعبر الأستاذ حمود بن عوده الغبيني، نائب الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة في ” السعودية للكهرباء ” ، عن سعادته بنجاح الدورة التي استمرت ثلاثة أيام، وحرص منسوبي وزارة التعليم على الاستفادة من ورش العمل المختلفة، ومُبادرة ” سفير السلامة في المدارس ” ، مؤكداً أن المبادرة ستُسهم في المزيد من تثقيف الطلاب، وتحفيزهم على إتباع إجراءات السلامة وتطبيق معاييرها، سواء في المدرسة أو المنزل والمجتمع بوجه عام.

كما أثنى الغبيني على التزام مسؤولي ” التعليم ” بتطوير التعاون مع الشركة في هذا المجال وفقا لاتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين لتعزيز ثقافة السلامة ونشرها بين الطلاب في المدارس، مُشدداً على التزام الشركة بدعم كافة الجهود التي من شأنها رفع مستوى معايير السلامة لدى جميع فئات المجتمع، انطلاقاً من دورها الراسخ في مجال المسؤولية الاجتماعية.

من جهته، أشاد الدكتور ماجد الحربي، وكيل وزارة التعليم، بمحتوى الدورة التي استضافتها “السعودية للكهرباء” تفعيلاً للاتفاقية، وما تضمنته هذه الدورة من ورش العمل ودراسات علمية حول معايير السلامة والصحة المهنية، ونظم إدارتها، وتحييد المخاطر، موجهاً شكره لـ “السعودية للكهرباء” والمختصين في هذا المجال على جهودهم الكبيرة لإنجاح الدورة، والاستفادة منها على أكمل وجه.

وأشار وكيل وزارة التعليم إلى أن الدورة تستهدف تدريب ٤٠٠ ممثل وممثلة للسلامة في المدارس، حيث بدأت المرحلة الأولى في مدينتي الرياض وجدة خلال الفترة من ٢٥-٢٧ سبتمبر، فيما ستكون المرحلة الثانية بمدينتي الدمام وأبها هذا الاسبوع خلال الفترة من ٢ – ٤ أكتوبر، مؤكداً أنه سيتم عقب ذلك التنفيذ الميداني والبدء بزيارات للمدارس من قبل المختصين، وإقامة فعاليات توعوية ترفيهية للطلاب والطالبات، وإطلاق مبادرة ” سفير السلامة في المدارس ” ، وعرض مسرحية السلامة المبتكرة للأطفال، إضافة إلى مسابقة توعوية تستهدف جميع المراحل الدراسية.