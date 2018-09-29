لص يسرق أموالا من محطة وقود.. ثم يعيدها ويختفي

برلين(صدى):

أقدم لص على سرقة مئات اليوروهات من محطة وقود في ألمانيا ثم قام بإعادتها بعد ساعتين من سرقتها.

وتفصيلا؛ دخل سارقًا ملثماً إلى محطة وقود في بلدة غريسهايم بغرب ألمانيا وطالب بملء حقيبة بلاستيكية بالمال ثم اختفى.

وباشرت الشرطة الألمانية البحث عن الجاني، لكنها لم تكتشف عودته إلى المحطة بعد ساعتين وقيامه بإلقاء كيس النقود أمام الباب قبل أن يختفي مرة أخرى.

وأكدت الشرطة إنه حتى الآن ليس لديهم فكرة عن الدافع وراء قيام الرجل بسرقة المال أو وراء تغيير رأيه.