الصادرات السعودية: وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية، اليوم السبت، عن توافر وظيفة إدارية للسعوديين، تحت مسمى ” أخصائي أول- التقييم والاستشارات ” ، وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأوضحت ” الهيئة ” ، أن التقديم مفتوح بدءًا من أول أمس الخميس ومستمر حتى تاريخ 26 نوفمبر القادم، وأن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل درجة الماجستير، مع وجود خبرات سابقة.

وأشارت ” الهيئة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط الأتي هنـــا .