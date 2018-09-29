العثور على المفقود علي القيسي متوفي داخل منطقة رملية

علي القحطاني(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية في محافظة صامطة، من العثور على المفقود علي القيسى متوفي داخل منطقة رملية خاوية.

وأبلغت الجهات الأمنية، ذوو المفقوج على القيسي بأنه تم العثور عليه متوفيًا، وذلك بالقرب من مركز الخلاوية شمال جازان ويبعد عن أقرب نقطة اتصال 12 كم.

ونقلت الجهات الأمنية، الجثمان إلى مستشفى بيش، بعدما عثرت عليه على بعد 50 مترًا من سيارته العالقة.

يذكر أن ذوو المفقود المتوفي، كانوا قد أكدوا أنه تغيب يوم 17/ 12/ 1439 ، واتصل بهم يوم الخميس يخبرهم بأنه مريض ويمر بحالة نفسية سيئة.