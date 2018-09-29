​هيونداي i30 Fastback N تنطلق كسيارة هاتشباك ساخنة فريدة من نوعها

أميرة خالد(صدى):

نجحت هيونداي في الفترة الأخيرة في الدخول بقوة في فئة السيارات الهاتشباك الساخنة من خلال سيارتها i30 Fastback N الجديدة الوحيدة من نوعها في العالم بتصميم غريب للجزء الخلفي يشبه بعض الطيور, ورغم التصميم المثير ولكن نسخ Fastback تبدو متحفظة بصورة أكبر من i30 N ولكن ليس كثيراً.

ويوجد غطاء بلاستيكي أسود يغطي كل صادم مع لمسات حمراء كما تم تغيير الجزء الخلفي للسيارة مع اسبويلر فوق الحقيبة الصغيرة بدلاً من الجناح الخلفي الكبير. وتأتي السيارة بالقوة من محرك سعة 2 لتر بشاحن توربيني بقوة 250 حصان وعزم دوران 353 نيوتن متر ويمكنها التسارع الي 100 كم في الساعة في 6.4 ثانية. وتزيد باقة الأداء المناسبة السعر هذه الارقام الي 275 حصان والعزم اي 378 نيوتن متر والتسارع الي 6.1 ثانية والسرعة القصوى محددة للموديل العادي وبباقة الاداء بواقع 250 كم ساعة.

وتحقق السيارة استهلاك وقود بواقع 7 لتر لكل 100 كم وانبعاثات كربونية 160 جمكم وتأتي بناقل مانيوال من 6 سرعات قياسي أو ثنائي القابض بصورة اختيارية. كما تتميز السيارة بفرش جلدي للمقاعد الرياضية ولمسات حمراء ومفتاحين مضافين لعجلة القيادة يسمحان للسائق بتغيير واختيار واحد من 5 وضعيات للقيادة التي تغير وضعية التوجيه والتعليق واستجابة الدواسات.