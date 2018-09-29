الأمير سعود بن نايف يرعى ” الشرقية وردية ” للتوعية بسرطان الثدي

سعيد العجل(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية غدا الاثنين حملة ” الشرقية وردية ” للتوعية بسرطان الثدي في عامها العاشر، والتي تنظمها جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية تحت شعار “اقطعي الشك بالتصوير” بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة .

وتنطلق الحملة هذا العام لتجول مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية بالتزامن مع شهر أكتوبر الشهر العالمي للتوعية عن سرطان الثدي من خلال إقامة فعاليات متنوعة تتضمن أنشطة توعوية للأفراد بالمجمعات التجارية والمنشأت الحكومية والخاصة ومحاضرات تثقيفية للكوادر الطبية، إضافة إلى وجود 3 عيادات متنقلة “سيارات ماموجرام” بهدف فحص أكبر عدد من النساء واكتشاف الورم مبكرا .

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبدالعزيز التركي ، أن رعاية أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز لهذه الحملة هي استمرار لحرصه ودعمه لكافة الأنشطة التوعوية التي تهتم بصحة المواطن والمقيم ، حيث تحظى الجمعية باهتمام ومتابعة سموه الكريم وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان حفطهم الله من خلال الفعاليات التوعوية التي تنظمها ومنها حملة “الشرقية وردية” التي تنطلق في عامها العاشر بالشراكة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالشرقية التي قدمت الدعم وكافة التسهيلات لنجاح الحملة .

وأشار التركي إلى تشكيلهم فريقا مؤهلا من الكوارد الطبية والمتطوعين للتعامل بشكل فعال مع الشرائح المستهدفة بالعمل الميداني طوال أيام الحملة التي جاءت هذا العام تحت شعار “اقطعي الشك بالتصوير” ، وستشمل مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية بفعاليات توعوية ومحاضرات تثقيفية إضافة للعمل المستمر في مركز مي الجبر للكشف المبكر عن السرطان وإجراء الفحص للنساء فوق سن الأربعين ‪.

وأكد رئيس قسم الأشعة بمستشفى قوى الأمن بالدمام الدكتورة إيمان المهوس رئيس برنامج الكشف المبكر في جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية، أن سرطان الثدي لايزال أكثر الأورام انتشارا في المملكة لدى النساء بعد أن أثبتت التقارير الطبية أن نسبة الإصابة بسرطان الثدي بالمملكة تتزايد بشكل واضح، مبينة أن سرطان الثدي يحتاج لجهود كبيرة من الجانبين العلاجي الطبي والوقائي التثقيفي وهنا تكمن أهمية الحملة حيث تسعى إلى إبعاد الكثير من الأوهام حول هذا المرض من خلال فحص أكبر عدد من النساء والتشخيص مبكرا وهو ما يتطلب جهداً اجتماعياً مكثفاً من جميع الجهات ذات العلاقة سواء الحكومية والخاصة أو مؤسسات المجتمع المدني‪.

وأشار المدير التنفيذي المكلف لجمعية السرطان أمل الشراري إلى أن حملة “الشرقية وردية” ستنطلق غدا الاثنين في مجمعات الراشد بالخبر لمدة 15 يوم وفِي مطار الملك فهد بالدمام لمدة 10 أيام ثم تبدأ بعد اسبوعين في مجمع العثيم بالدمام لمدة 15 يوم فيما تتخللها فعاليات توعوية وتثقيفية بالمستشفيات والمنشأت الحكومية والخاصة والمواقع المهمة ، مضيفة أن الجمعية جهزت 3 عيادات متنقلة “سيارات ماموجرام” للكشف المبكر عن سرطان الثدي حيث ستتجول مدن ومحافظات المنطقة الشرقية .