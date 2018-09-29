مكالمة صوتية تفضح ” عبدالله العذبة ” مع امرأة ذات مكانة رفيعة في قطر
أظهر تسجيل صوتي متداول مُكالمة هاتفية تجمع عبدالله بن حمد العذبة المري مستشار تميم بن حمد ورئيس تحرير صحيفة العرب القطرية ومُدير عام المركز القطري للصحافة، و امرأة قطرية ذات مكانة رفيعة.
وتضمنت المُكالمة الهاتفية ألفاظ جنسية وخادشة للحياء، حيث طلب العذبة الذي كان يتحدث عن الأخلاق والمبادئ، من المرأة أن تقابله في إحدى الفنادق.
ورفضت المرأة مكان المقابلة وقالت : يا بيبي الفنادق فيها عناصر من الجماعة وكاميرات.
خالد الوكيل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب اذا انتم صادقين سمعونا التسجيل
لعنة على الكاذبين
العذبه مواطن حر شريف يدافع عن امته ووطنه وقيادته
تبغونه خائن عميل مثل سلطان ابن سحيم
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 24 دقيقة
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجيد