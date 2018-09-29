مكالمة صوتية تفضح ” عبدالله العذبة ” مع امرأة ذات مكانة رفيعة في قطر

طلال الضوي(صدى):

أظهر تسجيل صوتي متداول مُكالمة هاتفية تجمع عبدالله بن حمد العذبة المري مستشار تميم بن حمد ورئيس تحرير صحيفة العرب القطرية ومُدير عام المركز القطري للصحافة، و امرأة قطرية ذات مكانة رفيعة.

وتضمنت المُكالمة الهاتفية ألفاظ جنسية وخادشة للحياء، حيث طلب العذبة الذي كان يتحدث عن الأخلاق والمبادئ، من المرأة أن تقابله في إحدى الفنادق.

ورفضت المرأة مكان المقابلة وقالت : يا بيبي الفنادق فيها عناصر من الجماعة وكاميرات.