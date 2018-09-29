بعد فيديو ” دق على عمتك ” .. رجل المرور يطالب بحقه الخاص

نايف السالم(صدى):

أكدت مصادر، أن رجل المرور بطل حادثة ” دق على عمتك ” الشهيرة، بدأ خطواته الفعلية في الحصول على حقه بعد التشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث أخذ في توكيل مكتب محاماة للحصول على حقه الخاص.

وأشارت إلى أنه سيقد محاميه الخاص، الشكوى ضد من ظهروا في مقطع فيديو في شهر ذي الحجة الماضي من العام المنصرم، يوجهون إساءة لرجال الأمن، ويعيقونهم عن أداء أعمالهم عن طريق التهديد والوعيد وتصوير ذلك عبر الأجهزة الذكية ونشره.

ومن الجدير بالذكر، أن الحق العام حقًا للدولة؛ بسبب قيام جريمة الاعتداء، وقد أصدرت النيابة العامة حينها أمراً بإلقاء القبض على المعتدين، بينما الحق الخاص، يمكن للمدعي المطالبة إمّا بالتعزير، ويكون الحكم هو السجن والجلد، أو يكون هناك تعويض بمبلغ مالي، وتنظر مثل هذه الدعاوى أمام المحكمة الجزائية بحكم الاختصاص.

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