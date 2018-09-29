بعد فيديو ” دق على عمتك ” .. رجل المرور يطالب بحقه الخاص
أكدت مصادر، أن رجل المرور بطل حادثة ” دق على عمتك ” الشهيرة، بدأ خطواته الفعلية في الحصول على حقه بعد التشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث أخذ في توكيل مكتب محاماة للحصول على حقه الخاص.
وأشارت إلى أنه سيقد محاميه الخاص، الشكوى ضد من ظهروا في مقطع فيديو في شهر ذي الحجة الماضي من العام المنصرم، يوجهون إساءة لرجال الأمن، ويعيقونهم عن أداء أعمالهم عن طريق التهديد والوعيد وتصوير ذلك عبر الأجهزة الذكية ونشره.
ومن الجدير بالذكر، أن الحق العام حقًا للدولة؛ بسبب قيام جريمة الاعتداء، وقد أصدرت النيابة العامة حينها أمراً بإلقاء القبض على المعتدين، بينما الحق الخاص، يمكن للمدعي المطالبة إمّا بالتعزير، ويكون الحكم هو السجن والجلد، أو يكون هناك تعويض بمبلغ مالي، وتنظر مثل هذه الدعاوى أمام المحكمة الجزائية بحكم الاختصاص.
اقرأ أيضًا:
تفاصيل جديدة في واقعة ” دق على عمتك ” .. وهذه التهم الموجه لهم
الإفراج عن ابنة المتهم الأول في ” دق على عمتك ” .. تفاصيل جديدة بالقضية
أخر مستجدات قضية صاحب فيديو ” دق على عمتك ” الذي تطاول على رجل أمن
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما ينفعش…
ما يصحش…
ما تقيش..
الناس تأول عنك مسامح كريم
ودلوأتي حتأول طلعلك ريش…؟
زائر[ عدد التعليقات: 1826 ] نشر منذ 2 ساعتين
اسالك يابورعي انت بورعي من ايه سحليه عدت من علي رئبتك وانتم نايم والا صحيت ليئت نفسك بورعي ماتكلش سمك ولابيض حتبئي كويس خليك في المش يلا
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا سيدك وتاق راسك يا خرونق…
لو شفتك عملتك شبشبه ادخول فيها الحمام..
الصورصار يبأا صورصار ..فهمت يا قعرة الصراصير🐞
السامر[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 1 ساعة
طرش بحر ما صدق حصل واحديتحرش فيه عشان يطلب تعويض
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32127 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب طيب
محامي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 59 دقيقة
المفروض كل واحد يصور يعاقب وبعدد المشاهدات يتم تعويضه
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 38 دقيقة
خل عمتك تنفعك ياعره