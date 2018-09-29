حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد

عادل الحربي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق المدينة المنورة وتبوك.

و يمتد تأثيرها الى الاجزاء الساحلية منها ، وكذلك على منطقة الجوف واجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

كما توقعت هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير ،الباحة ومكة المكرمة، في حين يستمر الطقس رطب على السواحل الشرقية و الغربية للمملكة مع فرصة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.