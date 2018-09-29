كواليس استقالة زيدان من قيادة ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

أوضحت تقارير صحافية إسبانية، كواليس استقالة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من تدريب نادي ريال مدريد، بعد نهاية الموسم الماضي، لافتةً إلى أنه حاول الاستقالة في يناير الماضي، بعد الخسارة من ليجانيس في كأس ملك إسبانيا وتوديع البطولة.

وأشارت التقارير إلى أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز، والمدير العام خوسيه آنخيل سانشيز، اجتمعا بزيدان في ذلك الوقت، وأقنعاه بالاستمرار في قيادة الفريق، على الرغم من أن زيزو أبلغهما بأنه لم يعد يملك القوة لمواصلة المهمة.

واقتنع ” زيدان ” حينها بالاستمرار في العمل مع الفريق، ولكنه لم ينثني عن قرار الاستقالة في نهاية الموسم، بعد تحقيق المجد والفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي؛ حيث أنه كان يدرك أن قراره كان الأفضل للأطراف الثلاثة، وهم اللاعبين والنادي وهو شخصيًا.

وأكدت التقارير، أن فلورنتينو بيريز لم ينس مدرب توتنهام، الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، إذ كان هناك لقاء وتحية بينهما في احتفال الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” الإثنين الماضي في العاصمة البريطانية لندن.