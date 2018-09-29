بالصور.. في جريمة مروعة.. رجل يقتل عشيقته لاغتصاب طفلتها

كانبرا(صدى):

تجرد رجل استرالي من انسانيته وأقدم على قتل عشيقته؛ بهدف اغتصاب طفلتها البالغة من العمر عامين والتي قام أيضًا بقتلها بعد اغتصابها.

وبالتطرق للتفاصيل، عثرت الجهات الأمنية على هيكل عظمي يعود للطفلة في حقيبة وُضعت على طريق سريع في أستراليا، حيث اتضح أن الطفلة تم اغتصابها قبل قتلها.

كما عُثر رجال الأمن على جثة والدة الطفل في غابة عام 2008، حيث تمكنت الشرطة من تحديد هوية الجثة بتحديد هوية طفلتها التي وجدت داخل حقيبة عام 2015.

وألقت الشرطة القبض على الرجل الذي اعترف بجريمته، حيث أفاد أنه قتل والدة الطفلة ” عشيقته ” لأجل اغتصاب طفلتها التي قتلها هي الأخرى.