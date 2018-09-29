إسناد مباراة الأهلي والباطن للحكم الأوزبكي ” إيرماتوف “

طلال الغامدي(صدى):

أسندت لجنة الحكام الرئيسية التابعة لاتحاد كرة القدم، مباراة الأهلي والباطن التي ستُجرى اليوم السبت إلى الحكم الأوزبكي رافشان إيرماتوف.

حيث كشف اتحاد الكرة من خلال حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن جاكونجير سيدوف وأليشير أوسمانوف، سيكونان حكمين مساعدين.

كما أوضح الاتحاد أن الكويتي علي شعبان سيكون حكمًا رابعًا، وسيتولى الويلزي سايمون لي إيفانز مهمة حكم الفيديو المساعد.

يٌذكر أن مباراة الأهلي والباطن ستعقد اليوم السبت، في ختام الجولة الرابعة من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.