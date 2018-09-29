ما لا تعرفه عن أضرار الإسراف في تناول القهوة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تُعتبر القهوة هي المشروب الرسمي لدى الكثيرين، إلا أنه على الرغم من فوائدها إلا أن لها أضرار أخرى؛ فإسراف الأشخاص في تناولها على مدار اليوم يعرض حياتهم للخطر؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز الأضرار الناتجة عن الإسراف في القهوة.

-الإصابة بالجفاف لأن القهوة تعمل علي إدرار البول، وهذا يتسبب في فقدان نسبة كبيرة من السوائل داخل الجسم.

-اضطرابات في النوم، وكما تساعد علي الشعور بالتوتر العصبي.

-الإصابة باضطرابات في المعدة، وعدم القدرة علي تناول الطعام.

-التوتر والقلق والارتباك.

-ارتفاع عدد ضربات القلب، وتسارعها وعدم انتظامها.

– تؤثر سلبًا علي صحة المرأة الحامل وصحة جنينها، والذي تعرضيه لولادة مبكرة وبوزن ضعيف.