حسن معاذ يعيد الحياة للاتحاد قبل موقعة الوصل

نواف السالم(صدى):

أعاد الظهير الأيمن المخضرم لنادي الاتحاد، حسن معاذ، الحياة للفريق بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي أبعدته خلال المرحلة الماضية، قبل مباراة نادي الوصل الإماراتي.

وتمكن ” معاذ ” من العودة إلى تدريبات الفريق في دبي، حيث أصبح جاهزًا لدعم الفريق في مباراته غدًا أمام الوصل في إياب دور الـ32 من بطولة زايد للأندية العربية.

ومن الجدير بالذكر، أن العميد تعادل مع الوصل بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب بجدة، فيما يبحث عن انتصار أو تعادل بنتيجة أكبر من الذهاب، للعبور إلى ثمن النهائي.