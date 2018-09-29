الشؤون البلدية تحذر جميع الأمانات من خطر السيول.. وتأمر بتفعيل خطة الطوارئ

عادل الحربي(صدى):

أمرت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع الأمانات والبلديات بضرورة تفعيل خطط الطوارئ والتأكد من جاهزيتها، وحصر الإمكانات الآلية والبشرية لتلافي أخطار الأمطار والسيول على مستوى المملكة .

ووجهت الوزارة الأمانات في بيان تعميمي لها بالرفع لأمراء المناطق ورؤساء لجان الدفاع المدني بخطة تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول، وتزويد أعضاء لجنة الدفاع المدني بالمناطق بهذه الخطة، وفق الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث الطبيعية.

وقالت الوزارة أنه تم رفع معلومات الخطط التفصيلية لمواجهة حالات الطوارئ على البوابة الإلكترونية لخطط مواجهة الكوارث للأجهزة البلدية لعدد 285 مدينة بالمملكة وربط هذه البوابة بالمديرية العامة للدفاع المدني إلكترونيّ.