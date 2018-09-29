ناهد السباعي تعلن انفصالها عن زوجها رسميا

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت الفنانة المصرية، ناهد السباعي، عن انفصالها عن زوجها رجل الأعمال المصري، محمد عبدربه، قبل أن يقام حفل زفافهما؛ حيث احتفلا بعقد قرانهما نهاية شهر أغسطس الماضي، بمسجد محمد علي بالقلعة في وسط العاصمة المصرية القاهرة.

وجاءت المفاجأة في إلغاء حفل الزفاف دون ذكر أسباب محددة، وقيل وقتها إن خلافًا وقع بين العروسين؛ حيث قامت الفنانة المصرية بحذف كافة صورها مع زوجها من على حسابها عبر ” إنستجرام “، كما توقفت عن متابعته ولم يعد في قائمة متابعيها.

وظهرت ناهد السباعي أخيرًا في حفل ختام الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، وتعلق بكلمات مقتضبة أثناء تواجدها على السجادة الحمراء للمهرجان، لتعلن عن عدم إتمام الزواج وانتهاء الأمر ” مفيش نصيب ” .