أيمن الخليف ينضم لقائمة الأهلي أمام الباطن

نواف السالم(صدى):

أقدم الأرجنتيني بابلو جويدي، المدير الفني للأهلي، على ضم لاعب الوسط الشاب، أيمن الخليف، في قائمة الفريق التي تواجه الباطن اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويجيد ” الخليف ” اللعب على طرفي الملعب يمينًا ويسارًا، كما مثَّل جميع المنتخبات السعودية في الفئات العمرية الأدنى، علمًا بأنه انضم إلى الأهلي عام 2014 قادمًا من صفوف هجر.

ومن الجدير بالذكر، أن الأهلي يحتل المركز الرابع في جدول دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 7 نقاط، متخلفًا بخمس نقاط عن الهلال والنصر المتصدرين بالعلامة الكاملة من 4 مباريات.