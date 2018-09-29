فروع التنمية الاجتماعية النسائية بعسير تحتفل باليوم الوطني الـ 88

محمد السعران(صدى):

رعى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير الأستاذ حسين بن حمد المري افتتاح المعرض المصاحب لاحتفال الفروع النسائية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير اليوم الخميس وقد شاركتْ الفروع النسائية بإعداد معرض مصاحب للاحتفال وذلك بعرض منتجات مستفيدات الرعاية الاجتماعية بكافة فروعها من خلال عرض مهارات وإبداعات المستفيدات اللآتي عبَّرْنَ بها عن حبهنَّ للوطن .

وذلك بحضور وإشراف مساعدة مدير عام فرع الوزارة للاشراف الاجتماعي النسائي بعسير الأستاذة شيخة بنت عبدالمحسن الحزام وبدء الحفل بالسلام الملكي والقرآن الكريم عقب ذلك كلمة ضافية لمساعدة المدير العام نقلتْ عبرها تهاني و تبريكات مستفيدات الرعاية الاجتماعية إلى قادة المملكة العربية السعودية حفظهم الله بمناسبة اليوم الوطني ٨٨ سائلين الله أن يديم الأمن والرخاء لهذا البلد الكريم كما أشارت في كلمتها إلى مستوى الرعاية التي توليها الدولة لنزلاء ومقيمي دور الرعاية والإيواء من توفير كل أسباب الحياة الرغيدة والرفاهية واختتمت كلمتها بلمسة وفاء وشكر لأمهات وأسر الجنود المرابطين على الحد وكذلك عبرتْ عن تضامن وتعاطف جميع منسوبات الوزارة مع أيتام وأرمال الشهداء وتضمن الحفل عروض ولوحات مسرحية قدمتها فتيات دار التربية الاجتماعية للبنات ودار الحضانة الاجتماعية ،،

وقد شارك في المعرض مكتب الاشراف الاجتماعي ودار التربية الاجتماعية للبنات ودار الحضانة ووحدة الخدمات الشاملة بخميس مشيط ومؤسسة رعاية الفتيات ومركز التأهيل الشامل ودار الرعاية الاجتماعية ووحدة الحماية الاجتماعية ومكتب مكافحة التسول ولجنة التنمية الاجتماعية النسائية بأبها،،

وكما شارك مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بأبها ومكتب العمل بأبها ووحدة الخدمات المساندة بما ساهم في انجاح الحفل،،

وقد شارك بالحضور عدد من القيادات النسائية للقطاعات الحكومية كالتعليم والسجون والبنوك وجمعية الثقافة .