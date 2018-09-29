” الخضيري ” يكشف حقيقة فاعلية الأسبرين في الوقاية من جلطات القلب

عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، عن حقيقة أثر ” الأسبرين ” وفعاليته في الوقاية من جلطات القلب والشرايين عند كبار السن ” بعد الـ 65 سنة ” .

حيث أوضح ” الخضيري ” أن هناك دراسة نشرت بإحدى المجلات الطبية، ضمت حوالي 20.000 مريض تمت متابعتهم5 سنوات، حيث أبانت نتائجها أن ” الأسبرين ” لم يقلل الجلطات بل زاد نزيف المخ ونزيف المعدة.

وأضاف ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” هذا احتمال ولا يعني ترك الاسبرين، والحل هو أن تناقش الموضوع مع طبيبك المباشر؛ لأنه أدرى بحالتك ومدى حاجتك للأسبرين ” .