” الخضيري ” يكشف حقيقة فاعلية الأسبرين في الوقاية من جلطات القلب
كشف الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، عن حقيقة أثر ” الأسبرين ” وفعاليته في الوقاية من جلطات القلب والشرايين عند كبار السن ” بعد الـ 65 سنة ” .
حيث أوضح ” الخضيري ” أن هناك دراسة نشرت بإحدى المجلات الطبية، ضمت حوالي 20.000 مريض تمت متابعتهم5 سنوات، حيث أبانت نتائجها أن ” الأسبرين ” لم يقلل الجلطات بل زاد نزيف المخ ونزيف المعدة.
وأضاف ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” هذا احتمال ولا يعني ترك الاسبرين، والحل هو أن تناقش الموضوع مع طبيبك المباشر؛ لأنه أدرى بحالتك ومدى حاجتك للأسبرين ” .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32121 ] نشر منذ 24 دقيقة
ماعد عرفنا لكم واحد يصرفه والثاني يحذر منه
عبد الله[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 7 دقائق
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجيد