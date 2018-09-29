واشنطن(صدى):

كشفت الممثلة الإباحية الأمريكية، ستورمي دانيلز، تفاصيل العلاقة التي تدعي بأنها جمعتها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أكثر من عقد من الزمن؛ حيث قالت إن ترامب عرض أمامها صورة زوجته ميلانيا وابنه بارون، قبل ممارسة العلاقة الحميمة في ولاية نيفادا سنة 2006.

وأوضحت الممثلة الإباحية أنها سألت ترامب حول ممارسته للجنس معها بالرغم من كونه متزوجا، وفي هذه اللحظة طلب منها ألا تقلق وعرض صورة تبدو فيها ميلانيا وهي تحمل بارون الذي لم يكن عمره يتجاوز بضعة أشهر في ذلك الوقت.

وأشارت إلى أنه سألها عن عملها في الأفلام الإباحية والمقابل المالي الذي تتقاضاه مقابل كل مشهد، كما تغزل بجمالها حسب ما ورد في تسريبات الكتاب، لافتة إلى أن ترامب أخبرها أنه لا ينام مع ميلانيا في غرفة واحدة.

وأكدت أن ترامب ظل يتصل بها في العام التالي لاستئناف العلاقة، وكان يعدها بأن يجد لها مكانًا في برنامج تلفزيون الواقع، والأكثر من ذلك بحسب ما تقول أن ” الرئيس النجم ” عرض عليها أن يرتب ” عملية غش ” ويطيل حلقاتها في البرنامج.

تفاصيل جديدة بشأن علاقة ترامب الجنسية بالممثلة الإباحية

كشفت الممثلة الإباحية الأمريكية، ستورمي دانيلز، تفاصيل العلاقة التي تدعي بأنها جمعتها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أكثر من عقد من الزمن؛ حيث قالت إن ترامب عرض أمامها صورة زوجته ميلانيا وابنه بارون، قبل ممارسة العلاقة الحميمة في ولاية نيفادا سنة 2006.

وأوضحت الممثلة الإباحية أنها سألت ترامب حول ممارسته للجنس معها بالرغم من كونه متزوجا، وفي هذه اللحظة طلب منها ألا تقلق وعرض صورة تبدو فيها ميلانيا وهي تحمل بارون الذي لم يكن عمره يتجاوز بضعة أشهر في ذلك الوقت.

وأشارت إلى أنه سألها عن عملها في الأفلام الإباحية والمقابل المالي الذي تتقاضاه مقابل كل مشهد، كما تغزل بجمالها حسب ما ورد في تسريبات الكتاب، لافتة إلى أن ترامب أخبرها أنه لا ينام مع ميلانيا في غرفة واحدة.

وأكدت أن ترامب ظل يتصل بها في العام التالي لاستئناف العلاقة، وكان يعدها بأن يجد لها مكانًا في برنامج تلفزيون الواقع، والأكثر من ذلك بحسب ما تقول أن ” الرئيس النجم ” عرض عليها أن يرتب ” عملية غش ” ويطيل حلقاتها في البرنامج.