الحكومة البلجيكية تفتح النار على جوجل بسبب ” صور حساسة “

بروكسل (صدى):

أثارت صور ” حساسة ” لبلجيكا تخص منشاءات عسكرية ومحطات الطاقة النووية والتى نشرتها جوجل الصراع بين وزارة الدفاع البلجيكية وشركة جوجل؛ حيث تعتزم الأولى مقاضاة الأخيرة لإضرارها بالأمن القومي وعدم إذعانها لطلب الحكومة البلجيكية بعدم نشر مثل هذة الصور.

ورفضت الشركة الإتهام مؤكدة أنها تتعاون مع الحكومة البلجيكية منذ أكثر من عامين وتجرى تعديلات على الخرائط بالطلب ووفقاً للقانون؛ فيما قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع البلجيكية ” ستقاضي وزارة الدفاع جوجل ” ، ولم تذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت جوجل قد أذعنت لطلبات مشابهة من حكومات أخرى، بسبب قلق يتعلق بخدمات مثل جوجل إيرث وخرائط جوجل وخدمة ستريت فيو التي تتيح رؤية الشوارع على الطبيعة خشية أن يضر ذلك بالأمن.