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اليوم.. ختام الجولة الرابعة من الدوري بلقاء وحيد

اليوم.. ختام الجولة الرابعة من الدوري بلقاء وحيد
نواف السالم(صدى):

تختم اليوم السبت، الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاء وحيد.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره الباطن، في تمام الساعة 8:35 من مساء اليوم، بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

ومن الجدير بالذكر، أن الأهلي حصل على 7 نقاط من مجموع لقاءاته حتى الآن، فيما أحرز الباطن نقطة واحدة.

وسبق أن واجه الأهلي، الفريق القادم من حفر الباطن، 4 مرات، منذ صعوده إلى دوري المحترفين، ولم يخسر أمامه مطلقًا.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 20 دقيقة

اليوم أول هزيمة للطحالب (فضلوها )

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