اليوم.. ختام الجولة الرابعة من الدوري بلقاء وحيد

نواف السالم(صدى):

تختم اليوم السبت، الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاء وحيد.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره الباطن، في تمام الساعة 8:35 من مساء اليوم، بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

ومن الجدير بالذكر، أن الأهلي حصل على 7 نقاط من مجموع لقاءاته حتى الآن، فيما أحرز الباطن نقطة واحدة.

وسبق أن واجه الأهلي، الفريق القادم من حفر الباطن، 4 مرات، منذ صعوده إلى دوري المحترفين، ولم يخسر أمامه مطلقًا.