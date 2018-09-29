اليوم.. ختام الجولة الرابعة من الدوري بلقاء وحيد
تختم اليوم السبت، الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاء وحيد.
ويلتقي النادي الأهلي نظيره الباطن، في تمام الساعة 8:35 من مساء اليوم، بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
ومن الجدير بالذكر، أن الأهلي حصل على 7 نقاط من مجموع لقاءاته حتى الآن، فيما أحرز الباطن نقطة واحدة.
وسبق أن واجه الأهلي، الفريق القادم من حفر الباطن، 4 مرات، منذ صعوده إلى دوري المحترفين، ولم يخسر أمامه مطلقًا.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10376 ] نشر منذ 49 دقيقة
باالتوفيق للملكي💚☺
CS7[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 20 دقيقة
اليوم أول هزيمة للطحالب (فضلوها )