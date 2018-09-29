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” رونالدو ” يكشف حقيقة اغتصابه فتاة أمريكية

” رونالدو ” يكشف حقيقة اغتصابه فتاة أمريكية
ماجد محمد(صدى):

علق نجم يوفنتوس الإيطالي البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الأخبار التي تم تداولها حول اغتصابه فتاة أمريكية وإجبارها على السكوت.

وقال ” رونالدو ” من خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على ” انستجرام ” : ” هذا افتراء، هي تبحث عن الشهرة من خلال استخدام اسمي . ”

واتهمت السيدة كاثرين مايورجا ” رونالدو ” بأنه اغتصبها عام 2009 عندما كان يلعب مع ريال مدريد في أحد فنادق لاس فيجاس، وأنه دفع لها 375 ألف دولار ثمن سكوتها.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 9 دقائق

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجيد

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