” رونالدو ” يكشف حقيقة اغتصابه فتاة أمريكية

ماجد محمد(صدى):

علق نجم يوفنتوس الإيطالي البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الأخبار التي تم تداولها حول اغتصابه فتاة أمريكية وإجبارها على السكوت.

وقال ” رونالدو ” من خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على ” انستجرام ” : ” هذا افتراء، هي تبحث عن الشهرة من خلال استخدام اسمي . ”

واتهمت السيدة كاثرين مايورجا ” رونالدو ” بأنه اغتصبها عام 2009 عندما كان يلعب مع ريال مدريد في أحد فنادق لاس فيجاس، وأنه دفع لها 375 ألف دولار ثمن سكوتها.

اقرأ ايضًا: