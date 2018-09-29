بالفيديو والصور.. الكشف عن مرسيدس AMG هايبركار بقوة 1,000 حصان

متابعات:أميرة خالد(صدى):

أعلنت مرسيدس AMG رسمياً بأن الهايبركار خاصتها لم تعُد تسمى بروجيكت ون، حيث سيكون “ون” هو اسمها الإنتاجي كونها بالأساس تستند على سيارات فورمولا ون.

ستأتي مرسيدس AMG ون بقدرات إيروديناميك فائقة التطور، حيث جناحها الخلفي سيتعدل حسب نمط القيادة سواءً كان سباق أو غيره كي يزيد الداون فورس (القوة الضاغطة لثبات الإطار على الأرض).

ستكون سرعتها القوصى 350 كم/س وستحقق ذلك عبر محرك بنزين تيربو 1.6 لتر 6 سلندر مع 4 محركات كهربائية بقوة إجمالية تفوق 1,000 حصان بسرعة دوران 11,000 RPM.

تعمل الصانعة الألمانية حالياً على اختبار الهايبركار، لذا ستتيح لمالكيها متابعة عملية تطويرها لحظة بلحظة مع الأخذ بالاعتبار أنه لن يتم صنع سوى 275 نسخة منها.

هذا ومتوقع توفير مزيد من التفاصيل حول مرسيدس AMG ون المقبل في 2 أكتوبر بمعرض باريس للسيارات 2018، لذا كونوا على قرب منا.