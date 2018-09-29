بالصور.. حفل موسيقي يربط الحضارة الأوربية بالرياض

محمد السعران(صدى):

أقامت سفارة سويسرا و سفارة ألمانيا بالرياض حفل موسيقي مع فريق Alphornyin السويسرية وذلك في معهد جوته لتعليم اللغة الألمانية و بحضور السفير السويسري و الملحق الثقافي في السفارة الألمانية و حشد غفير من الجمهور من مختلف الاعمار.

وحيث ذكر ممثل الفرقة الموسيقيه حول الاختلاف في أصل هذه المعزوفة وارثها التاريخي. وبالمقابل أوضح ممثل الفرقة بان المعزوفة اصلها سويسرا حيث كانت تستخدم قديماً لمنادات الأبقار أثناء ذهابهم لجبال الألب وعندما يرعون وعن العزف لهم يرجعون و لقد ابهرنا هذا العدد من الحضور حيث نفذت جميع التذاكر من اول اعلان للحفل.

وأضاف أن الرسالة التي نريد أن نوصلها أن الموسيقى تجمع الناس وتوحدهم وكذا تدخل عليهم السرور و المحبة

و الجدير بالذكر أن هذه الفرقة أول من شاركة بهذه المعزوفة في السعودية وقد حققت اقبال عالي لدى السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي كما شهد العالم العربي عدد من المعزوفات مثل هذه النوع من الموسيقى.