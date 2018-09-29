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الداعية ناصر بن محمد الماجد يفارق الحياة

الداعية ناصر بن محمد الماجد يفارق الحياة
نايف السالم(صدى):

فارق اليوم السبت الدكتور ناصر بن محمد بن عبدالله الإبراهيم الماجد، أستاذ التفسير وعلومه بجامعة الإمام وإمام وخطيب جامع ابن مسعود بحي ” الغدير ” الحياة.

حيث قال حمد الماجد عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : “ توفي اليوم ابن العم الشيخ الدكتور ناصر بن محمد بن الماجد، الشيخ ناصر إمام وقارئ متقن وخطيب مفوه ومميز في التفسير والتدبر رحمه الله وأسكنه الفردوس وعوض أمتنا خيرًا ” .

وعن ذلك، تداول نشطاء موقع ” تويتر ” خبر وفاة ” الماجد ” ، داعين له بالرحمة والمغفرة.

ويشهد جامع الملك خالد بالرياض تشييع جثمان ” الماجد ” بعد صلاة عصر اليوم؛ ليوارى الثرى في مقبرة شمال الرياض.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 54969 ] نشر منذ 2 ساعتين

رحمه الله رحمة واسعه واسكنه فسيح جناته واحسن عزاء اهله وذويه ,, آمين ,,

,, بس كلمة فارق .. هنا لمثل هذه الشخصيه ، لايليق ياكاتب الخبر ,,

,, هذا شيخ دين واستاذ علوم الدين ورجل صالح ولا نزكي على الله احد ,,

,, فلايجب ان يقال عنه ماقيل في المقال اعلاه ,,

,, ارجوا ان تصححوا مااخطأتم به ,,

[ عدد التعليقات: 2090 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه ويغفر له.

[ عدد التعليقات: 871 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يغفر له و يرحمه ويتجاوز عنه

[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 2 ساعتين

دونيا
فانيه
كلنا إلى زوال… بورعي وانتم والصفيحه والموبايل

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