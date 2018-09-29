الداعية ناصر بن محمد الماجد يفارق الحياة

نايف السالم(صدى):

فارق اليوم السبت الدكتور ناصر بن محمد بن عبدالله الإبراهيم الماجد، أستاذ التفسير وعلومه بجامعة الإمام وإمام وخطيب جامع ابن مسعود بحي ” الغدير ” الحياة.

حيث قال حمد الماجد عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : “ توفي اليوم ابن العم الشيخ الدكتور ناصر بن محمد بن الماجد، الشيخ ناصر إمام وقارئ متقن وخطيب مفوه ومميز في التفسير والتدبر رحمه الله وأسكنه الفردوس وعوض أمتنا خيرًا ” .

وعن ذلك، تداول نشطاء موقع ” تويتر ” خبر وفاة ” الماجد ” ، داعين له بالرحمة والمغفرة.

ويشهد جامع الملك خالد بالرياض تشييع جثمان ” الماجد ” بعد صلاة عصر اليوم؛ ليوارى الثرى في مقبرة شمال الرياض.