نائب أمير جازان يعزي شيخ شمل قبائل آل علي في وفاة والده
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، تعازيه ومواساته لشيخ شمل قبائل آل علي بمحافظة الداير بني مالك الشيخ حسن بن يحيى جمعان العليلي، في وفاة والده.
وعبر عن تعازيه ومواساته لأبناء وذوي الفقيد ، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته الصبر والسلوان.
من جهته عبر الشيخ حسن العليلي باسمه ونيابة عن جميع أفراد أسرة الفقيد ، عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان ، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ،داعين الله أن يديم على سموه الصحة وأن لايريه أي مكروه.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32121 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32121 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه