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نائب أمير جازان يعزي شيخ شمل قبائل آل علي في وفاة والده

نائب أمير جازان يعزي شيخ شمل قبائل آل علي في وفاة والده
جازان(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان‬ اليوم ، تعازيه ومواساته لشيخ شمل قبائل آل علي بمحافظة الداير بني مالك الشيخ حسن بن يحيى جمعان العليلي، في وفاة والده.

وعبر عن تعازيه ومواساته لأبناء وذوي الفقيد ، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته الصبر والسلوان.

من جهته عبر الشيخ حسن العليلي باسمه ونيابة عن جميع أفراد أسرة الفقيد ، عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان ، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ،داعين الله أن يديم على سموه الصحة وأن لايريه أي مكروه.


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