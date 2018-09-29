بالصور.. إغلاق مسلخ عشوائي داخل بيت شعبي بالدمام

نايف السالم(صدى):

تمكنت أمانة المنطقة الشرقية، بالتنسيق مع فرع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبمساندة شعبة الضبط الإداري بشرطة الدمام، من ضبط مسلخ عشوائي داخل بيت شعبي بحي السوق بالدمام، كانت تديره مجموعة من العمالة الوافدة.

ومن جانبه، أوضح المشرف العام على إدارة العلاقات والإعلام المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية، محمد بن عبدالعزيز الصفيان: ” الفرق الرقابية بالإدارة العامة للأسواق المشاركة في حملة ” وطن بلا مخالف ” ، تلقت معلومات في وقت سابق تفيد باستخدام الموقع للذبح العشوائي. ”

وتابع: ” تم إغلاق الموقع فورًا، بعدما اتضح أنه تابع لمطعم ” مندي ” شعبي بالقرب منه، حيث تم رصد عدد من الملاحظات واستدعاء مالك المطعم لمراجعة الأمانة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. ”

وأضاف: ” الذبح خارج المسالخ النظامية يعد مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية ويهدد صحة وسلامة المستهلك، والأمانة لا تسمح بالذبح إلا في المسالخ النظامية المعتمدة والمرخصة من قبل الأمانة وتحت إشراف المختصين من الأطباء البيطريين للتأكد من خلو الذبائح من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي. ”

واستطرد: ” سيتم تطبيق العقوبة والإجراءات النظامية بحق المخالفين حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، وعلى جميع المواطنين والمقيمين التواصل مع الأمانة في حال وجود أي ملاحظات عبر مركز 940 وكذلك كافة منصات التفاعل بالأمانة. ”