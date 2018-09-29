 برشلونة يسعي لضم مدافع جديد

نواف السالم(صدى):

يسعي فريق برشلونة الإسباني إلى تعزيز دفاعه في ظل عدم ثقة المدرب إرنستو فالفيردي بالشاب خوان ميراندا والبلجيكي توماس فيرمايلين.

وأكدت صحيفة “ موندو ديبورتيفو ” الكاتالونية الإسبانية إن النادي يتابع مدافع إنتر ميلان الإيطالي، السلوفاكي ميلان سكرينيار، لافتة إلى أن أحد أعضاء الإدارة الفنية بالنادي الكاتالوني شوهد مع وكيل أعمال اللاعب في نهاية الموسم الماضي.

وأشارت إلى أن ذلك لأن برشلونة أراد أن يحصل على المعلومات الكافية حول اللاعب الدولي السلوفاكي، الذي يملك عقداً حتى 2022؛ فيما من المنتظر أن تتمكن إدارة برشلونة مراقبة سكرينيار عن قرب، عندما يواجه برشلونة، إنتر ميلان، في دوري أبطال أوروبا، حيث جمعتهما القرعة في مجموعة واحدة.

وفي واقعة، مماثلة حاول برشلونة التعاقد في الصيف الحالي مع عدة مدافعين لتدعيم الفريق، واستطاع في النهاية ضم الفرنسي كليمنت لينجليت، من إشبيلية.