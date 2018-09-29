تايكوندو الهدى يكسر عناد الترجي

محمد السعران(صدى):

حقق فريق التايكوندو بنادي الهدى لقب كأس المنطقة الشرقية للبومسي (ناشئين – شباب – أولى) بعد أن حصد (40) وهي ذات النقاط التي حصل عليها الوصيف فريق الترجي غير أن الهدى تفوق بعدد الميداليات الذهبية بعد أن خطف لاعبيه اربع ميداليات في حين كانت حصيلة الترجي ثلاث وجاءت مدرسة الترجي ثالثاً ب12 نقطة في البطولة التي أقيمت على صالة نادي الاتفاق ايام الخميس والجمعة الماضيين بمشاركة (8) فرق (الهدى ، الترجي ، الفتح ، هجر ، الجيل ، مدرسة الهدى ، مدرسة واحة الأندلس ، مدرسة الترجي)

من جانبه هنأ أمين عام الاتحاد سامي الطلب الفرق الفائزة والمشاركة في بطولات البومسي الماضية مؤكداً أن رئيس الاتحاد العميد ركن شداد العمري حريص على توسيع رقعة التنافس بين جميع الفرق لأن من شأن ذلك بروز مواهب جديدة في جميع الفئات .